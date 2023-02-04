عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 671.5 مليون حالة

صدى البلد

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 671 مليونا و586 ألفا 251 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و840 ألفا و664 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ697 ألفا و353 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و745 وفاة.
 

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كورونا كوفيد-19 الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ترشيحاتنا

قناة السويس خط أحمر.. 3 شائعات تستهدف الهيئة خلال شهر والحكومة تحذر

اعترافات جديدة للمتهم بالخيانة ومحاولة قتل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

الذهب يتراجع 55 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 1715 جنيها

أرخص سيارة أوتوماتيك صينية في مصر موديل 2023 .. صور

عضو بالكنيست: نتنياهو لا يسيطر على الوضع والنار ستحرقنا جميعا

هشجع الأهلي.. تعرف على سبب مساندة ياسمين الخطيب الزملكاوية للفريق الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

تاني جوازة والخطوبة أسبوعين.. من هو أنتيكا الذي تصدر السوشيال ميديا بحفل زفافه

محتوى مخل بالآداب.. اعتقال الموديل العراقية عسل حسام

نشرة المرأة والصحة|مرض غريب يهددك بالعمى ... تفاصيل إطلالة زوجة أحمد عصام

فيديو

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سياتل منافس الأهلى.. فيديو

أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

اﻟﻤﺰﻳﺪ