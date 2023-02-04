بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية لمبارة الأهلي وسياتل

بث مباشر لـ مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم السبت، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وسياتل في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.





وتستضيف المغرب بطولة كأس العالم للأندية، التي تستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري، ويشارك فيها الأهلي، وهي المرة الثالثة له على التوالي، التي يشارك فيها بمونديال الأندية، والثامنة في تاريخه، فيما نجح طوال هذه السنوات في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات، في عام 2006 بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه، وعام 2020، وعام2021 بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.



وأعلن المعلق المصري محمد الكواليني عن حصول قناة أون تايم سبورتس المصرية على حقوق بث مباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية.



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