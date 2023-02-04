وزير الرياضة يتابع مباراة الأهلي أمام بطل أمريكا من مركز شباب الجزيرة

خلال تواجده بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة..وزير الرياضة يتابع مباراة الأهلي أمام بطل أمريكا بكأس العالم للأندية.

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة مباراة فريق النادى الأهلى أمام فريق "سياتل ساوندرز" الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وذلك خلال زيارته اليوم السبت لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة .

حضر الوزير جزءاً من المباراة وسط مجموعة من أعضاء المركز المتواجدين لمتابعة المباراة ومؤازرة فريق الأهلى الذى بدأ مشواره بالبطولة بالفوز على فريق "أوكلاند سيتى" بثلاثة أهداف نظيفة.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادي الأهلي في منافسات البطولة، والتأهل للمربع الذهبي، وتقديم أداء مميز خلال المباريات بالشكل الذى يعكس تطور كرة القدم المصرية.

