ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح فان دين بومين التسجيل لـ تولوز في الدقيقة 20، قبل أن يُعادل المغربي أشرف حكيمي النتيجة لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 38.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الانتصار لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 58 من متابعة لتمريرة حكيمي، مانحًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 54 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كلا من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - دانيلو بيريرا - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينا - ريناتو سانشيز

خط الهجوم: كارلوس سولير - ليونيل ميسي - هوجو إيكتيكي