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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. شيخ الأزهر: التحديات والأزمات كانت سببا في ميلاد «وثيقة الأخوة الإنسانية» .. خالد الجندى: علموا أولادكم عدم أخذ آراء المفكرين والشيوخ مسلمات .. فيديو

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى توارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذه النشرة الدينية.

 

شيخ الأزهر: التحديات والأزمات كانت سببا في ميلاد «وثيقة الأخوة الإنسانية»

خالد الجندى: علموا أولادكم عدم أخذ آراء المفكرين والشيوخ مسلمات .. فيديو

 

حكم السجود وأصابع القدم عكس اتجاه القبلة
 

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خالد الجندي شيخ الأزهر حكم السجود وأصابع القدم عكس اتجاه القبلة النشرة الدينية

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