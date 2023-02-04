النشرة الدينية .. شيخ الأزهر: التحديات والأزمات كانت سببا في ميلاد «وثيقة الأخوة الإنسانية» .. خالد الجندى: علموا أولادكم عدم أخذ آراء المفكرين والشيوخ مسلمات .. فيديو

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عدد من الفتاوى التى تهم المواطنين والأسئلة التى توارد فى أذهان الكثيرين، نقدمها لكم فى هذه النشرة الدينية.
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