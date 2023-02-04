خبير قانوني: مختلس المال العام يحصل على براءة في هذه الحالة

قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إنه تزوير ختم شعار الجمهورية والدمغات يؤثر على اقتصاد الدولة ، مشيرًا إلى أن المحكمة تعفي المزر من العقاب، حال قيامه باعتراف يساعد على القبض على جناه آخرين، وهذا الأمر ينطبق في عقوبة الجاسوسية.

وتابع "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاعفاء في جرائم الاختلاس الأموال العامة، وفقًل للمادة 118 مقرر من قانون العقوبات، وتنص على الاعفاء من العقاب ، حال الاعتراف بالاستيلاء على الاموال العامة سواء قب أو بعد القبض، وهذا الاعتراف يساهم في القبض على جناه آخرين، وإعادة الأموال المستوى عليها.

ولفت إلى أن جميع القوانين في الدول العربية مقتبسة من القانون المصري، وهذا يرجع إلى ان القانون المصري يهدف في المقام الأول لحماية مصالح الدولة في الداخل والخارج، والقضاء على الفساد من الدولة.



