أول صورة لـ مدير التعاقدات بالأهلي من المستشفى بعد إجرائه جراحة

حرص أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالفوز على سياتل والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقال أمير توفيق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مبروك يا رجالة، حاجة تفرح وتشرف ، كان نفسي أكون في المغرب دلوقتي".



وأجرى أمير توفيق جراحة اليوم بأحد مستشفيات القاهرة في منطقة الأذن والتي عانى منها طوال الشهر الماضي ولكنه قرر تأجيلها لحين الانتهاء من موسم الانتقالات الشتوية.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.

سجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.