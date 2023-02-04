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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مثال فى العطاء لرفعة مصر.. الخارجية تنعى الدكتور شريف إسماعيل

وزير الخارجية
وزير الخارجية

نعى سامح شكرى وزير الخارجية، وجميع أعضاء وزارة الخارجية المصرية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن، ورمز العطاء والتفاني فى حب مصر، الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق. 


وتقدم سامح شكرى بخالص العزاء لأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته وجميع محبيه الصبر والسلوان. 
 

وأضاف بيان وزارة الخارجية “لقد كان رحمه الله مثالاً يُحتذى فى العطاء والعمل لرفعة مصر وحماية مصالح الوطن العليا حتى اللحظات الأخيرة من حياته، كما قاد مسيرة العمل بمجلس وزراء مصر فى ظل ظروف وتحديات جسام بكل كفاءة واقتدار، فى نموذج فريد ومبهر لكل من عمل معه وتحت قيادته".

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