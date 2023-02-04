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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

المنطاد الصيني
المنطاد الصيني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ قليل إسقاط المنطاد الصيني بعد دخوله الأجواء الأمريكية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الصين علمت على امريكا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الصين لقنت أمريكا درسا في العلم والتقدم التكنولوجي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  أمريكا اكتشفت المنطاد بعدما  قام المنطاد بتصوير الأماكن الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  المنطاد الصيني كان متواجد على ارتفاع 60 ألف قدم وقام بتصوير أماكن استراتيجية "، مضيفا:" الصين أعلنت  أن المنطاد لأغراض مدنية، لكن لازم الكونجرس يعمل تحقيق للتعرف على كيفية عدم اكتشاف المنطاد فور دخوله الأجواء الأمريكية ".

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