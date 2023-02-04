صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت منذ قليل إسقاط المنطاد الصيني بعد دخوله الأجواء الأمريكية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الصين علمت على امريكا ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الصين لقنت أمريكا درسا في العلم والتقدم التكنولوجي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أمريكا اكتشفت المنطاد بعدما قام المنطاد بتصوير الأماكن الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المنطاد الصيني كان متواجد على ارتفاع 60 ألف قدم وقام بتصوير أماكن استراتيجية "، مضيفا:" الصين أعلنت أن المنطاد لأغراض مدنية، لكن لازم الكونجرس يعمل تحقيق للتعرف على كيفية عدم اكتشاف المنطاد فور دخوله الأجواء الأمريكية ".