طارق الشناوي : جمال عبد الحميد هاجم آثار الحكيم بكلمات فظيعة مقززة

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن موضوع أزمة تصريحات المخرج جمال عبد الحميد في ندوة معرض الكتاب درس مهم للتفريق بين الجلسات الخاصة مع الأصدقاء والجلسات العامة.

مشيرا إلى أن جمال عبد الحميد أغلق هذا الملف بتوضيح حقيقة تصريحاته عن الزعيم وهنيدي.

وأوضح طارق الشناوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جمال عبد الحميد لا يدرك في حواراته ظلال الكلمة وتأثيرها، قائلا: "ما قاله جمال عبد الحميد قد يساء تفسيره، وكنت أتمنى عودة جمال عبد الحميد بعمل فني مش تصريحات مثيرة للجدل ولو في أخطاء في التعبير خانت جمال في لقاءته".

وعاد الناقد طارق الشناوي، ليكشف مفاجأة بأن أحد الأشخاص أرسل له جزءًا من تصريحات جمال عبد الحميد والتي هاجم فيها آثار الحكيم، وعلق: "فوجئت بعد انتهاء المداخلة حد بعت لي الجزء اللي بيهاجم فيه آثار الحكيم بكلمات فظيعة ومقززة، وهو قال كلام فعلا من الصعب تقبله واستغرب من انكاره كل هذه التصريحات".

وتابع: "أنا مع التسامح ولكن يكون جمال عبد الحميد يعترف ويقول أنا آسف انفعلت ولكن ينكر ده يخلينا نروح للأسماء اللي قبل آثار الحكيم وقيل عنها تصريحات مسيئة وهم عادل إمام ومحمد هنيدي"، مؤكدا أن الصحفي الذي نقل تصريحات عن جمال عبد الحميد كان أمينًا.