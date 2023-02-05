وعي للمتغيرات الاقتصادية والإنسانية.. نواب وأحزاب يثمنون قرار عدم إطلاق منتدى شباب العالم لتخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.. ويؤكدون: المبادرات لامست الواقع وتواجه التحديات

التنسيقية تشيد بتوجية عوائد النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم إلى حزمة مبادرات ومشروعات تنموية

برلماني:تحويل النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم الى مبادرات لدعم التنمية قرار حكيم

عوض الله: رسالة واضحة للرد على المغرضين

وكيل طاقة النواب قرار عدم إطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الخامسة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية

الجبلاوي يشيد بعدم إطلاق النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم ويؤكد قرار صائب وحكيم

ثمن عدد من الأحزاب والنواب قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر.

وأكد النواب أن القرار يأتي من واقع الإحساس بحجم التحديات والتداعيات التي لحقت بالاقتصاد الوطني، والرغبة الملحة في المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق معدلات التنمية.

وفي هذا الإطار، أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة، من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات، والمشروعات التنموية.

وثمنت التنسيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي، وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة، وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية، والتداعيات الإنسانية والاقتصادية.

من جانبه، أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية ذات تأثير مباشر على الشباب، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية وهي مبادرات " ريادة الأعمال و التعلم للكسب و تمكين اللاجئين والمهاجرين وبرنامج الأمن الغذائي وبرنامج دعم الصحة النفسية.

وقال عوض الله ؛ في تصريحات للمحررين البرلمانيين ؛إن إطلاق المبادرات و منصة شباب العالم للمتطوعين يعكس حرص القيادة السياسية والمنظمين وإدراك المتغيرات العالمية المتتالية والتداعيات والظروف الاقتصادية التي فرضت أعباء جديدة ، كما تحمل رسالة للرد على المغرضين الذين يتاجرون بالأوضاع والآثار الاقتصادية ومحاولات الوقيعة وبث الفرقة في المجتمع.

وأشاد "عوض الله" بالقرار مؤكدا ان الهدف لتخفيف الأعباء وتفعيل دور أكبر للشباب للمساهمة في التنمية من خلال حزمة المبادرات المطروحة وبرامج ممولة لتطوير الصناعة بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.



وأضاف رئيس طاقة النواب أن القرار يساعد الاقتصاد والمجتمع المصري في مرحلة مهمة حيث يتم تمويل المنتدى بالكامل من خارج موازنة الدولة، بل ويحقق عائدا من الرعايات مما يعد تحد المكاسب لمصر ولشباب وإدارة المنتدى.

وأشاد النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار إدارة منتدي شباب العالم بعدم إطلاق نسخته الخامسة من منتدي شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ لهذا العام ، مؤكدا أنه قرار صائب وحكيم ، يؤكد حرص القائمين علي إدارة المنتدي وشعورهم بتداعيات الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له مساء اليوم السبت أن عدم إطلاق المنتدي هذا العام جاء حرصا من إدارة المنتدي وايمانها بالمشاركة في تخفيف الاعباء الاقتصادية والدفع عجلة التنمية باهم القطاعات التي تمس المواطنين .

كما أشاد وكيل طاقة النواب بتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر علي المواطنين و الشباب بشكل خاص داخل وخارج مصر

وأكد الجبلاوي ان عدم إطلاق المنتدي لهذا العام ليس معناه أن المنتدي سيتوقف ، بل القول الاصدق حتي لا يضيع حقه انه سيعقد بشكل مختلف من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة، مؤكدا ان النسخة الخامسة من منتدي شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها.

وعلقت النائبة مها عبد الناصر نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قرار إدارة المنتدى، قائلة: "نمر بظروف استثنائية في غاية الصعوبة و معظم الشعب المصري يعاني من الأزمة الاقتصادية".

واختتمت:" أتمنى أن تتم المبادرات التي تم الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن حتى تأتي ثمارها و يشعر بأثرها عدد كبير من المواطنين".