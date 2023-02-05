القندوسي أهدر الركلة الحاسمة.. السنغال بطلًا لأمم أفريقيا للمحليين على حساب الجزائر

تُوج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بانتصاره على الجزائر صاحب الأرض بركلات الترجيح

المباراة عرفت التعادل في الوقت الأصلي لتذهب إلى الأشواط الإضافية، حيث استمرت النتيجة سلبية، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، أهدر شيريف نداي الركلة الرابعة للسنغال،أعقبه أيمن محيوس بإهدار خامس ركلات الجزائر.

كما أهدر أحمد قندوسي الركلة السادسة للجزائر، ليخسر منتخب بلاده اللقب.

وشارك أحمد القندوسي المنتقل حديثًا لصفوف الأهلي، كبديل في الدقيقة 68 مع منتخب الجزائر.