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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ‏يومه العاشر‎ .. حوالي 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة ‏للكتاب، إن أمس السبت عاشر أيام معرض القاهرة الدُولي للكتاب في ‏دورته 54، حقق حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ووصل عدد زائريه إلى أكثر من 481  ‏ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏ حتى الآن إلى ‏‏2,878,475 مواطن، مؤكدًا حرص المواطنين على زيارة ‏المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من ‏أجنحة الهيئة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصلت عدد النُسخ ‏التي تم بيعها أكثر من 103 ألف نُسخة خلال الأيام الماضية.‏

 

معرض الكتاب 2023


وكان معرض الكتاب قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من ‏الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية ‏المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، ‏والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض‎.‎

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يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام ‏تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض ‏الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 ، ‏تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،  وتم ‏اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض ‏هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف ‏شرف.‏

الدكتور أحمد بهي الدين لهيئة المصرية العامة للكتاب ‏معرض القاهرة ‏الد ولي للكتاب اقتناء الكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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