رضا عبد العال: أندية الدوري المصري أفضل من أوكلاند وسياتيل

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن فريقي أوكلاند سيتي النيوزلندي وسياتيل ساوندرز الأمريكي ، دون المستوى ، ولم يشكلا أي خطورة حقيقية أمام الأهلي .

و قال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " أوكلاند سيتي و سياتيل دون المستوى ، و لم أرى من كلاهما أي خطورة ، على مرمى محمد الشناوي ، كما أن أندية الدوري المصري الممتاز أفضل من أوكلاند و سياتيل ".

وأضاف : " أندية وسط الجدول في الدوري المصري أفضل فنياً من أوكلاند سيتي و سياتيل ساوندرز ، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أخطأ بالدفع بمحمود عبد المنعم كهربا أساسياً أمام سياتيل، بالإضافة إلى إصراره الغير مبرر على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب ".