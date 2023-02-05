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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رحم الله الرجل الوطني الشريف.. وزيرة التضامن تنعى شريف إسماعيل

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكافة العاملين في الوزارة، بكل الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية السبت، بعد مسيرة وطنية تنموية حافلة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الراحل كان الراحل مخلصا أمينا ساعيا للبناء والتنمية، باحثا عن خير وطنه وتقدمه، فقد تولى الراحل رئاسة مجلس وزراء مصر في فترة فارقة في عمر الوطن، وحمل على كاهله بداية بناء الجمهورية الجديدة، وحظى بثقة القيادة السياسية كوزير للبترول ثم رئيسا لمجلس الوزراء، ثم رئيسا للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة،  ومساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأكدت أن الدكتور شريف مثل أحد أقطاب قطاع البترول في مصر، ووظف علمه وخبراته في كثير من الاكتشافات التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع أثناء رئاسة الشركة القابضة للغاز، بدأت مصر في تنفيذ مشروعات البترول الكبري في دمياط وادكو، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل والسيارات.

وامتدت الجهود لتصل الى جنوب الوادي، لوضع الجنوب على خارطة الإنتاج وبؤرة التنمية، حيث قام بإنشاء أطول خط غاز رئيسي بطول أكثر من ألف كيلومتر لتنمية الصعيد.. ثم ثبت قواعد قطاع البترول في فترة الثورات ٢٠١١-٢٠١٣، حتى تم تعيينه وزيرا للبترول في يوليو ٢٠١٣، حيث استطاع بهدوئه وحكمته تطويع الشركاء الأجانب وإقناعهم بضخ استثمارات كبيرة أثمرت عن أكبر كشف بترولي مصري في البحر المتوسط وهو "حقل ظهر" والذي أدى إلى سد فجوة العجز البترولي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. كان مخلصا في العمل، قويا في المواقف، راقيا في قوله، ولذلك حظي بثقة القيادة السياسية التي اختارته رئيسا للوزراء في فترة صعبة من سبتمبر ٢٠١٥ - ٢٠١٨، ثم مساعدا لرئيس الجمهورية حتي رحيله إلى عالم الحق.

وتابعت: أقدم خالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسرته كل العزاء والدعوات الصادقة من القلب بالرحمة والمغفرة وجنات الفردوس  الأعلى.. رحم الله الرجل الوطني الشريف المهندس شريف إسماعيل وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزيرة التضامن نيفين القباج شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق مجلس وزراء مصر

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