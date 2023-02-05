استاذ قانون: مبادرات منتدى شباب العالم بدعم الصحة النفسية تخدم اللاجئين والمهاجرين

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية (ICDWR)، بإعلان إدارة منتدى شباب العالم، توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة، في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات.

وقال إن القرار يتيح فرصة أكبر للتحرك على أرض الواقع لتنفيذ توصيات ما جاء بالنسخ الرابعة السابقة، مما يدعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة، ويؤكد فكرة منتدى الشباب التي تدعم فكرة التواصل والاستماع والعمل على إيجاد حلول قابلة للتنفيذ الفعلي من أجل حياة أفضل للشباب.

منتدى شباب العالم

وأكد الدكتور محمد مهران، في تصريحات له، أن المبادرات التي أعلنتها إدارة المنتدى سيكون لها صدى إيجابي واسع على المستوى المحلي والإفريقي والعالمي، مشيدا بإطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية، والذي يستهدف تقديم الدعم النفسي، وبالأخص لللاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات، منوها بأن هؤلاء تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية ومادية كثيرة، مما يحتاجون لمزيد من أوجه الدعم لتقويتهم والوقوف بجانبهم للمرور من المحنة التي تعيش فيها بلادهم.

وأشار إلى أن إعلان المنتدى إطلاق مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين وتعزيز أوجه دمجهم فى الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية، يستهدف التأكيد على اهتمام منتدى شباب العالم باستمرار التواصل مع كافة الشباب في بقاع العالم، ووضعهم نصب أعينهم في سبيل سهولة التواصل والعمل على تمكينهم في كافة المجالات وتوفير سبل الدعم والدمج لهم داخل المجتمع.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن منتدى الشباب حريص على التعاون في كافة مبادراته وبرامجه التنموية على التعاون مع جهات عالمية لتقوية فكرة التنفيذ وتوسيع نطاق التطبيق الفعلي أهمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ومنظمة الهجرة الدولية، وهيئة انقاذ الطفولة ومؤسسة الصليب الأحمر.