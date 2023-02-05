النائب عبد الفضيل ناعيا شريف إسماعيل: كان نموذجا في العطاء

تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بخالص العزاء فى وفاة الدكتور شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق.

وقال : «سيظل الفقيد الراحل نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطني، ويجسد أسمى آيات الانتماء لمصر؛ فقد كان من خِيرة الرجال وأكثرهم تحملًا للمسئولية الوطنية فى أقسى الظروف».

وأعرب عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الصبر والسلوان..«إنا لله وإنا إليه راجعون».