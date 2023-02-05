زكي عبد الفتاح: 750 مليون دولار مكاسب الدوري الأمريكي

أكد زكي عبد الفتاح مدرب منتخب مصر السابق، أن الدوري الأمريكي تطور كثيرا.

قال زكي عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكرة في أمريكا تطورت كثيرا حتى على المستوى التسويقي"

أضاف: "قبل أن يبدأ الدوري الأمريكي، هناك أرباحا مُقدرة بـ 750 مليون دولار".

وواصل: "28 ناديا كل ناد له مركز تدريبي خاص وله ستاد خاص، ويتم توزيع حقوق البث بشكل متساوي".

واختتم: “الدوري الأمريكي يتقدم وعلينا التعلم، وكل الأندية في الدوري الأمريكي لها نسبة معينة من الأرباح”.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.