أخبار السيارات| مواصفات أغلى نوع في 2023.. سعر هيونداي اكسنت RB الجديدة في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بـ 10 ملايين دولار.. مواصفات أغلى سيارة في 2023
بيعت سيارة بوجاتي تشيرون بوفايلي " Bugatti Chiron Profilée" الحصرية والفريدة من نوعها مقابل مقابل 9.7 مليون يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني) في مزاد RM Sotheby في قصر اللوفر في باريس.
بقوة 872 حصانًا.. بوليستار تكشف عن أقوى سيارتها الكهربائية بتقنية LiDAR
كشفت شركة بوليستار السويدية أن شراكتها الموسعة مع شركة لومينار “Luminar” ستسمح لها باستخدام تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، حيث سيتم تزويد سيارة بوليستار 3 بتقنية LiDAR.
هونشي HS5 موديل 2023 وسعرها في السعودية .. صور
تقدم السيارة هونشي HS5 موديل 2023 داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات وهم HS5 Comfort 2WD، وHS5 Deluxe 2WD، بالاضافة إلى الفئة الثالثة HS5 Deluxe 4WD التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، على عكس الفئة الاولى والثانية حيث عملان بتقنية الدفع الامامي.
هوندا إنتيجرا تعود من جديد بتصميم رياضي مميز .. صور
تواصل شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق الصيني، بعد أن تمكنت النسخة إنتيجرا من خطف الانظار هناك، وذلك بعد عودتها مجددًا باطلالة خارجية اقرب من النسخة سيفيك، ولكن مع بعض الترقيات والتجهيزات، إلى جانب تصميم الهاتشباك.
سعر هيونداي اكسنت RB الجديدة في مصر| صور
تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي واحداً من أقوى أساطيل السيارات بالسوق المصري، وتتميز سيارتها بالتنوع بين الاقتصادية والفخامة، ومن أشهر إصداراتها بالسوق المصري على الإطلاق السيارة اكسنت RB موديل 2023.
بـ360 ألف جنيه.. أرخص سيارة زيرو في مصر | خبير يكشف
كشف محمود خيري خبير السيارات عن سعر أرخص سيارة زيرو في مصر، قائلًا "أرخص عربية زيرو في مصر حالياً ثمنها 360 ألف جنيه.. وهي عربية صينية مانيوال".