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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلى عاصم تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 8 سنوات

صدى البلد

حققت اللاعبة الناشئة ليلي أحمد عاصم الميدالية الذهبية في مسابقة بطولة الجمهورية للجمباز تحت مرحلة ٨ سنوات  فردي انسات.

 

وتوجت اللاعبة بالمركز الأول بعد إظهار قدراتها العالية ، حيث تسلمت جوائز البطولة من قبل رئيس الاتحاد الدكتور ايهاب امين.

وخاضت ليلي عاصم فترة إعداد كبيرة علي مدار الفترة الماضية حيث نجحت في التاكيد علي موهبتها الكبيرة خلال منافسات البطولة 

وقالت ليلي عاصم انها سعيد بهذا التتويج وانها ستواصل تدريباتها القوية من اجل تحقيق اهدافها في رياضة الجمباز التي تعشقها وعبرت عن خالص شكرها لكل الطاقم التدريبي ووالديها علي حجم المجهود المبذول معها

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