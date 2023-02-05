عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقاية من الأمراض المعدية.. حملات لرش وتطهير البرك بقرى سيناء

حملات لرش البرك للقضاء
حملات لرش البرك للقضاء على الباعوض

تنفذ مديرية الصحة محافظة

 شمال سيناء، برنامج  حملات لرش البرك والمستنقعات  بقري وأحياء المركز علي مستوي المحافظة من أجل  مكافحة البعوض والذباب للوقاية من الأمراض المعدية تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  وتحت رعاية الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 


حيث نفذت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بقاطيه مركز بئرالعبد، حملة لرش البرك عن طريق فريق الملاريا وناقلات الأمراض..تحت إشراف إدارة المتوطنة بالعريش،  ومدير الإدارة الصحية ببئر العبد الدكتور على محمد حسن. 

٣ قري 

حيث تم تطهير  ورش  عدة برك في ٣ قري تابعة لمركز بئرالعبد هي :

" رمانه،  و٦أكتوبر ، والشهداء ".، لاستكشاف يرقات البعوض ورش اكوام  الزبالة  بالمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات   .

txt

علي غيط: برنامج فرصة يوفر وظائف جديدة لأبناء شمال سيناء

سيناء البرك الأمراض المعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تعليق مثير من شوقي السعيد عن مواجهة الأهلي وريال مدريد

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

بفستان جريء.. شاهد | فيديو خطوبة نادين نسيب نجيم

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

فيديو

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ