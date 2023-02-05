للوقاية من الأمراض المعدية.. حملات لرش وتطهير البرك بقرى سيناء

تنفذ مديرية الصحة محافظة
شمال سيناء، برنامج حملات لرش البرك والمستنقعات بقري وأحياء المركز علي مستوي المحافظة من أجل مكافحة البعوض والذباب للوقاية من الأمراض المعدية تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.
حيث نفذت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بقاطيه مركز بئرالعبد، حملة لرش البرك عن طريق فريق الملاريا وناقلات الأمراض..تحت إشراف إدارة المتوطنة بالعريش، ومدير الإدارة الصحية ببئر العبد الدكتور على محمد حسن.
٣ قري
حيث تم تطهير ورش عدة برك في ٣ قري تابعة لمركز بئرالعبد هي :
" رمانه، و٦أكتوبر ، والشهداء ".، لاستكشاف يرقات البعوض ورش اكوام الزبالة بالمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات .