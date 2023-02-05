عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: «حياة كريمة» أنقذت المصريين..والواقع في الصعيد تغير بفضل القيادة السياسية|فيديو

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن حياة كريمة أنقذت المصريين، خاصة أن الدولة عملت على دعم المواطن المصري من خلال تلك المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة غيّرت من الحياة بشكل شامل.

 

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء له ببرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن أهالينا في الصعيد، كانوا مثالا للتضحيات على مدار العصور، والدولة ردّت لهم الجميل من خلال مبادرة “حياة كريمة”.

 

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الصعيد على مدار عصور سابقة، كان نموذجًا صارخًا من الإهمال، ولكن بفضل دعم القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغيير الواقع للصعيد وأصبح حلمًا يتحقق.

 

أصبح واقعًا موجودًا

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن كل شيء يتمناه الإنسان من أجل أن يعيش حياة كريمة أصبح واقعًا موجودًا.

فريدة الشوباشي الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة المواطن المصري القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

64 حصان .. حكاية تليفون أنهى مسيرة الجميلة إيناس نور

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

انفراجة في أزمة قيد لاعبي الزمالك.. واتحاد الكرة مهدد

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

تعليق مثير من شوقي السعيد عن مواجهة الأهلي وريال مدريد

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر.. الأرصاد توجّه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين|فيديو

محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بهدف تحسين قيمة المعاشات.. طريقة تعديل فئة دخل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

النشرة الخدمية اليوم.. تحرك أسعار الدواجن واللحوم اليوم والأسماك تتراجع

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

الدولار بـ 30.24.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور لهما.. سر لقاء غادة عادل وطليقها مجدى الهوارى

بفستان جريء.. شاهد | فيديو خطوبة نادين نسيب نجيم

قبل تحطمها في تايوان.. طائرة تقطع سيارة تاكسي إلى نصفين

بسبب تهريب آثار مصرية.. تأييد التهم الموجهة لمدير متحف اللوفر السابق| تفاصيل

فيديو

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ