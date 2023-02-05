فريدة الشوباشي: «حياة كريمة» أنقذت المصريين..والواقع في الصعيد تغير بفضل القيادة السياسية|فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن حياة كريمة أنقذت المصريين، خاصة أن الدولة عملت على دعم المواطن المصري من خلال تلك المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة غيّرت من الحياة بشكل شامل.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء له ببرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن أهالينا في الصعيد، كانوا مثالا للتضحيات على مدار العصور، والدولة ردّت لهم الجميل من خلال مبادرة “حياة كريمة”.

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الصعيد على مدار عصور سابقة، كان نموذجًا صارخًا من الإهمال، ولكن بفضل دعم القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغيير الواقع للصعيد وأصبح حلمًا يتحقق.

أصبح واقعًا موجودًا

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن كل شيء يتمناه الإنسان من أجل أن يعيش حياة كريمة أصبح واقعًا موجودًا.