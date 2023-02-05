50 درجة تحت الصفر.. موجة قطبية لم يشهدها التاريخ تضرب شمالى أمريكا وكندا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان "موجة قطبية لم يشهدها التاريخ تضرب شمالى أمريكا وكندا" وذكر التقرير أن الأرصاد الجوية كثفت تحذيراتها خدماتها فى أمريكا لمواجهة طقس قطبى غير مسبوق.



وأضاف التقرير أن الطقس ينخفض تحت الصفر بحوالى 50 درجة، فى شمال شرقى أمريكا وشرقى كندا، وتشهد ولاية ماين فى شمال الولايات المتحدة انخفاضا شديدا فى الحرارة -51 درجة، وقال الأرصاد بمنطقة كاريبو: إنه برد قطبى تاريخى.



وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة فى شرق كندا حذرت من خطر الإصابة بـ"قضمة الصقيع"، وتصاعد دخان أبيض فوق نهر سان لوران بسبب البرد.



وفى وقت سابق، لقى شخصان على الأقل مصرعهما، وألغيت أكثر من 1700 رحلة جوية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ بسبب العواصف الثلجية التى تسببت فى انتشار الجليد فى رقعة واسعة من البلاد وإحداث اختناقات على الطرق السريعة.



وقالت السلطات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء في ولاية تكساس وأصيب اثنان من ضباط القانون في الولاية بجروح خطيرة، من بينهم نائب كان عالقًا أسفل شاحنة.

الابتعاد عن الطرق.



وحذر المركز الفيدرالي للتنبؤ بالطقس من استمرار هطول الأمطار المختلطة -بما في ذلك الأمطار المتجمدة وموجات الصقيع- بينما حث حاكم تكساس الجمهوري جريج أبوت المواطنين على الابتعاد عن الطرق.