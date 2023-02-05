أخبار التكنولوجيا|أرخص لابتوب لينوفو Lenovo في مصر.. وموبايلات Google Pixel الأفضل حاليًا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة BLU التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، عن أحدث هاتف ذكي لها والذي يطلق عليه اسم G72 Max، وتشير المواصفات بوضوح إلى أنه هاتف منخفض التكلفة.

يُعد تيليجرام Telegram، نظام التراسل الفورى الأشهر المنافس لتطبيق واتساب، وذلك لأن الخدمة تستمر لسنوات عديدة في إضافة ميزات وتحسينات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، واليوم يجلب التحديث الأخير من التطبيق عددا من الميزات الجديدة لمستخدمي أندرويد.

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro.. وهو واحد من هواتف ريدمي الرائدة ضمن الهواتف الذكية المحمولة تحت علامتها التجارية الفرعية لشركة شاومي، والتي تتمتع بمزايا عديدة وكاميرات مذهلة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف، سنستعرض لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi 12 Pro في السعودية.

أحد أهم الأسباب وراء نجاح واتساب WhatsApp هو بساطته، فقد تم تصميم التطبيق لتلبية احتياجات الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لذلك من السهل جدا لجميع الأشخاص استخدامه، فقد اكتسبت الخدمة ميزات جديدة على مر السنين، فهناك مجموعة مزايا أقل شهرة أو لا يستخدمها الكثيرين، لذلك سنوضح لك فيما يلي بعض الميزات المفيدة على واتساب التي ربما قد لا تعرفها، وفقا لما ذكره موقع “indianexpress”.

يعاني العالم الآن من أزمة اقتصادية حادة تجبر الأشخاص حول العالم من الالتزام بالسلع الأساسية فقط، خاصة مع ارتفاع أسعار الإلكترونيات لذلك إذا كنت تفكر في شراء جهاز لابتوب جديد ستجد أنك ستدفع الكثير مقابل ذلك.

كانت شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة وراء العلامة التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android منذ 13 عامًا حتى الآن ، حيث بدأت الشركة فقط في تصنيع الهواتف الذكية الخاصة بها في عام 2016. على الرغم من سبع سنوات من التصنيع الذاتي وست سنوات من العلامة التجارية المشتركة لـ Nexus ، إلا أن جوجل ليست رائدة عالميًا بعد في سوق الهواتف الذكية.