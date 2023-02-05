برلماني يشيد بتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لمنتدى شباب العالم لصالح المبادرات التنموية

أشاد النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسسين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالإجراءات التى أعلنها منتدي شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.

وأوضح فتحي، خلال بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار دليل علي وعي القيادة السياسية بالظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجه مصر والعالم أجمع، كما أن توجيه عوائد الرعاية لصالح المبادرات التنموية هدفه التخفيف علي المواطنين من الأثار السلبية التي تسببت بها هذه الأزمة الإقتصادية الصعبة.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلي أن الدولة المصرية حريصة تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين ودعم عجلة التنمية، للخروج من هذه الأزمة.

ولفت النائب أحمد فتحي، إلى أن الحزم والمبادرات المطروحة تتمثل في مجموعة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال لزيادة حجم أنشطتهم من خلال برامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة في جميع المحافظات، والتي ستؤثر بشكل مباشر علي المواطنين.