بالأسماء.. تفاصيل الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث أبو سلطان بالإسماعيلية

أصيب نحو 42 طفلا “ عمالة زراعية” في حادث أليم وقع بوصلة ابو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وحصل صدي البلد علي أسماء المصابين وهم مريم صلاح محمد قطب من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة وأمل السيد مصطفى من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة شهد السيد محمد كامل من الشرقية 13 سنه أصيبت بسحجات بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم، و رويدا محمد عبد الله من الشرقية 13 سنه، أصيبت كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، دينا حسام عبد الرحمن الشرقية 13 سنه، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، الاء حسام عبد الرحمن الشرقية 11 سنه، كدمات سحاجات متفرقه بالجسم، شهد حسام عبد الرحمن الشرقيه 8 سنوات كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ملك محمد عبد الصبور الشرقية 10 سنوات، كدمات سحاجات متفرقه بالجسم، مريم احمد رياض الشرقية 11 سنه، جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، هند احمد رياض الشرقية 12 سنه، كدمات متفرقه بالجسم، مشيره الشبراوي علام الشرقية 10 سنوات، كدمات وسحاجات، احمد نادر احمد الشرقية 14 سنه، كدمات متفرقه بالظهر، عبد الغني عبد العظيم محمد الشرقيه، 13 سنه كدمه بالصدر وسحاجات باليد اليمنى، خلود محمد عبد المجيد الشرقيه، تسع سنوات إصابة بالوجه، منه محمد عبد المجيد الشرقيه، 11 سنه، كدمه بالجبهة، ايه محمد علام الشرقيه، 15 سنه، كدمه بالجبهه، رشا سعيد محمد الشرقيه 13 سنه، إصابات متفرقه باليدين، اسلام شمس الشرقيه، كدمات متفرقه بالجسم، الاء شمس الدين سعد الشرقيه، 15 سنه كدمات متفرقه بالجسم.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير المرفق، بعدد ٢٢ سيارة إسعاف إلى مكان وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عدد كبير من الأطفال " عمالة زراعية" إلى إحدى المزارع للعمل باليومية، أغلبهم مقيمين ببحر البقر بمحافظة الشرقية.



من جانبها كشفت مصادر أمنية أن حادثا كبيرا وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أسفر عن إصابة 42 طفلا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد في الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية تلقي إخطاراً من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ر ع م 3798 علي وصلة أبو سلطان بين طريقي الإسماعيلية القاهرة والاسماعيلية السويس الصحراوي تحمل عدد من الأطفال.

على الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة لنقل المصابين إلي المستشفيات المختلفة.

فيما رفعت المستشفيات حالة الطوارئ إلي الدرجة القصوى لاستقبال المصابين.

وأوضحت مصادر طبية أن معظم الحالات في حالة حرجة وأنه جار استدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى المستشفيات.