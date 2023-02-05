رئيس طاقة الشيوخ: شريف إسماعيل تسلح خلال مسيرته بـ"العلم الواسع والأدب الجم"

قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عبدالخالق عياد، إن مصر فقدت رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل، حيث عرفته شابا يتحلى بنشاط وطاقة هائلة، وكانت وسيلته للترقي، الاعتماد فقط على العلم الواسع والأدب الجم، عرفته جيدا في نهايته التسعينات زميلا متميزا يبحث لنفسه عن موقف يعلو من خلاله للقمة.

وأضاف عياد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: شاء قدره أن يجاهد في سبيل الهدف الوطني بعد أن أصابه المرض، وأصبح في موقع مساعد رئيس الجمهورية، وفي هذا المقام أريد التأكيد على أنه رئيس الوزراء الوحيد الذي ألقى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حقه كلمات خالدة عند اكتشاف حقل ظهر.

وواصل: تزامن مع ولاية شريف إسماعيل لوزارة البترول، اكتشافات غطت 60% من احتياجات البلاد من الغاز، وقد كان رجل من "أفاضل الناس"، بحسب وصف الرئيس السيسي له.

وكان قبلها قد افتتح وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد عرض ومناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

استهل أبوشقة الجلسة بنعي رئيس وزراء مصر السابق، شريف إسماعيل، حيث قال: ننعي شخصية قضت عمرها في كفاح طويل بخدمة الوطن، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته.

يشار إلى أن تقرير اللجنة، المرتقب مناقشته اليوم، يشير إلى أن العنف الأسري ظاهرة ليست مقلقة لكنها مشكلة تبحث عن حل، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات، لاسيما وأن المواجهة ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.