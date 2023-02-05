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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزيرة التضامن: الفقر والمخدرات سبب رئيسي للعنف الأسري.. ونتوسع بملف التمكين الاقتصادي

نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفئات الأقل وعيا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف، سواء المرأة أو الأطفال. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية؛ الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن موضوع "ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة".

واستعرضت “القباج”، خلال الجلسة العامة للشيوخ، جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أنها ظاهرة ريفية أكثر منها  في الحضر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.

وأوضحت أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما، معقبة: “نرصد القيم السلبية والإيجابية، ونتابع العنف ضد النساء، ونتصدى لجريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ونقدم الدعم القانوني للسيدات”.

وتابعت الوزيرة: “نتوسع في ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة والتوسع في الكفالة”، مشيرة إلى أنه تم غلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة.

وأكدت أن الفقر والمخدرات سبب رئيسي في ملف العنف الأسري، لذا يتم التوسع في ملف التمكين الاقتصادي.

العنف المراة الاطفال وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج

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