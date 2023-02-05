بابا الفاتيكان يغادر جنوب السودان في ختام جولته الإفريقية

غادر البابا فرانسيس بابا الفتيكان مطار "جوبا" الدولي، في ختام زيارة له لدولة جنوب السودان استمرت ثلاثة أيام.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم "الأحد"، أن البابا فرنسيس ترأس قداسا أمام عشرات الآلاف من المصليين عند ضريح بطل تحرير جنوب السودان "جون قرنق" طالب فيه أبناء جنوب السودان بالتحصن "ضد سم الكراهية" داعيا إلى إلقاء "أسلحة الكراهية والانتقام".

وأضاف الراديو، أن هذه الزيارة تعد أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى جنوب السودان منذ استقلال البلاد وما أعقبه من صراع عرقي، منوها بأن "جاستن ويلبي" رئيس أساقفة كانتربري و"إيان جرينشيلدز" منسق كنيسة اسكتلندا انضما إلى البابا في تشجيع حل النزاعات في الدولة.

كان البابا وصل جنوب السودان قادما من الكونغو الديمقراطية التي كانت المحطة الأولى لجولته الأفريقية.

يذكر أنه بعد الاستقلال عام 2011، انزلق جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013، وهو الصراع الذي تكافح البلاد من أجل الخروج منه على الرغم من اتفاق السلام لعام 2018.

