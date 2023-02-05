يضم جميع السلع بأسعار مخفضة.. افتتاح منفذ أهلاً رمضان بالباجور وسط إقبال الأهالي|صور

افتتح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية منفذ جديد من منافذ أهلا رمضان بمركز الباجور.

جاء ذلك بحضور المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور حيث تم افتتاح المنفذ أمام مركز شرطة الباجور.

وقالت رئيس المدينة، أن المنفذ يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من زيت وسكر وارز ومكرونة وكافة السلع التي يحتاجها المواطنين وذلك لرفع المعاناة فى غلاء الأسعار والحفاظ عليهم ضد موجة الغلاء وجشع التجار.

وشهد المنفذ مع افتتاحه توافد المواطنين علي شراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أنهم مستمرون في فتح منافذ جديدة لمعارض اهلا رمضان في كافة مراكز المحافظة من أجل تخفيف العبء علي المواطنين.





افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان

افتتاح منفذ اهلا رمضان