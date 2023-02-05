عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي يؤكد أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية لحماية الأمن الداخلي

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أهمية بناء منظومة عسكرية ومدنية متكاملة قادرة على التعامل بشكل مثالي مع الأزمات وحالات الطوارئ لحماية الأمن الداخلي للبلاد في ضوء التحديات التي يشهدها العالم.

وأعرب رئيس الوزراء الكويتي - على هامش التدريب “تعاون 1”، الذي نفذته القوات العسكرية والأمنية ولجنة الدفاع المدني الكويتي، اليوم الأحد، عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة في التدريب. 

وأشاد بالأداء المتميز للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية في تطبيق الخطط الموضوعة والاستراتيجيات المعدة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التدريب.

حضر التدريب الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الكويت، كما حضر التدريب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

أفشة لم يحرز هدفاً أمس.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

ترشيحاتنا

أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا.. وسعر عيار 24 بمصر| تفاصيل

رئيس مهرجان الأقصر: تكريم محمد رمضان رغم إثارته للجدل| فيديو

أعلى عائد.. بنك القاهرة يستمر في طرح "بريمو جولد" الثلاثية

التموين تؤكد: الفاتورة أمان المواطن.. وهذه عقوبة الأوكازيون الوهمي| تفاصيل

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق| كم سيصل الكيلو؟

دعاء الرزق .. ردده بيقين ليوسع الله عليك من حيث لا تحتسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحضان وقبلات جريئة بين نادين نجيم وخطبيها تثير الجدل .. شاهد

من غير كوافير وأسعار غالية.. طريقة تحضير صبغة الشعر في المنزل

هانسى ضنايا إزاي.. أم أيمن تعيش بجوار قبور أبنائها الـ4 منذ 33 عامًا

هشاشة العظام.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

فيديو

عشيقي مش طفل.. اعترافات قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد| فيديوجراف

ياسمين عز مبسوطة منك.. كيف أثارت بلوجر الجدل خلال عقد قرانها| فيديوجراف

البسوا كمامات وابعدوا عن الأشجار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

استقرار الدولار وتراجع الذهب .. ماذا يحدث في الأسعار؟ | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ