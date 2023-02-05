عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تهدد مشاركة محمد عبد الغني أمام فاركو

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية ، مما يهدد مشاركته مع الأبيض في لقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور الم

وينتظم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً أمس.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

لعبة تشارلي تخطف روح إبراهيم..القصة الكاملة لإنهاء تلميذ حياته داخل منزله بالمحلة

ترشيحاتنا

أفضل لابتوب ألعاب في الوقت الحالي 

مصرع 5 من أسرة واحدة في حريق هائل بشبرا.. تفاصيل

منافس الأهلي.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

شاهد| لحظة اشتعال محرك طائرة سياحية تقل 321 راكبا بتايلاند

هل ينجح المارد الأحمر ببلوغ نهائي المونديال على حساب ريال مدريد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتلة غريبة بكيس شيبسي تثير السوشيال ميديا..إليك طريقة عمله بنكهات مختلفة فى المنزل

"قاضية أفشة".. هدف الأهلي في شباك سياتل الأمريكي بـ2 مليون دولار

سعره نار.. مبلغ لن تصدقه لفستان رانيا يوسف بمهرجان الأقصر| شاهد

مطربة شهيرة توجه رسالة إلى أفشة بعد هدفه القاتل ضد سياتل الأمريكي

فيديو

بيع قناة السويس .. الحكومة تحذر من أخطر شائعة | تفاصيل

عشيقي مش طفل.. اعترافات قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد| فيديوجراف

ياسمين عز مبسوطة منك.. كيف أثارت بلوجر الجدل خلال عقد قرانها| فيديوجراف

البسوا كمامات وابعدوا عن الأشجار .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ