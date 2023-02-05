الإصابة تهدد مشاركة محمد عبد الغني أمام فاركو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الأمامية ، مما يهدد مشاركته مع الأبيض في لقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات المقبلة استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور الم

وينتظم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الإثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.