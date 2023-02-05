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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنطلاق فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي في الأردن.. اليوم

ملتقى قادة الإعلام
ملتقى قادة الإعلام العربي

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من عمّان، إن الأردن يستضيف اليوم الأحد، ملتقى قادة الإعلام العربي، لبحث التغيرات الحاصلة بالإعلام التي تضخ معلومات تشتت القارئ.

وأضافت "آية" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التلفزيون الأردني قدم اقتراحًا بأن يكون هناك قانون استرشادي لكيفية التعامل مع الإعلام بالشكل الصحيح والقضاء على خطاب الكراهية.

في سياق آخر، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن وزير الدولة لقطاع الأعمال في الأردن، أكد أن البنك الدولي شريك أساسي في المملكة، بعد التغييرات التي طرأت في الأعوام الماضية، مثل "جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية"، موضحة أن هناك تمويلًا مستمرًا للعديد من المشروعات الاقتصادية والسياسية والإدارية برعاية البنك الدولي.

الحد من البطالة

وأشارت إلى أن الأردن يطمح حاليًا لتحسين الوضع المعيشي والحد من البطالة، خاصة وأن الثلاثة أعوام الماضية، التي شهدت ارتفاع البطالة في ظل أزمة كورونا، مضيفة أن هناك العديد من المقترحات المُقدمة من عمّان لتحسين وضع المملكة تنتظر موافقة البنك الدولي.

الأردن ملتقى قادة الإعلام العربي الاعلام وزير الدولة لقطاع الأعمال البنك الدولي

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