صيام النصف من رجب .. 4 طاعات يستحب الإكثار منها

فضل الصيام في شهر رجب . خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

أعمال شهر رجب

يوجد عدد من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام، وهي:

1- الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

2- اغتنام العبادة في هذه الأشهر، وأبرزها الصيام والصلاة.

3- ترك الظلم خاصة في شهر رجب وباقي الأشهر الحرم.

4- الإكثار من إخراج الصدقات.

فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023

في العديد من المنافع الدينية والدنيوية، فمن الناحية الدينية يعد صيام الأيام البيض من كل شهر عربي وصية نبوية ذكرت في الأحاديث النبوية الصحيحة، وبالتالي فمن يحرص على صيامها فقد أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

يحصل المسلم على فضل صيام الأيام البيض بحصوله على فضل وثواب صيام النافلة، كما يضمن الوقاية من النار فالصوم جُنة بضم الجيم، لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات، وإذا كف المسلم نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية فضل صيام الأيام البيض، مؤكدة أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، وصيام هذه الأيام سنة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.





أجر صيام الأيام البيض بأجر صيام الدهر كله



عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} اليوم بعشرة أيام".

فإذا ما حرص المسلم على صيام الأيام البيض في كل شهور العام الهجري، فصيام اليوم الواحد منها يعادل صيام عشرة أيام، وبالتالي فإن صيام الثلاثة أيام يعادل أجر صيام 30 يوما أي شهرا كاملا، وبحساب هذا الأجر على العام كله سيحصل العبد على أجر صيام الدهر كله والله يضاعف لمن يشاء في الأشهر المباركة مثل شهر رجب وشعبان.

هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على صيام الأيام البيض وفضلها فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

وما يدل على فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 2023 من الأحاديث النبوية الصحيحة ما يلي:

عن أبي ذر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثًا، فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ رواه الترمِذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ.

وعن قتادة بن ملحان قَال: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البيضِ: ثَلاثَ عشْرَةَ، وأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواهُ أَبُو داودَ.

وعنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ في حَضَرٍ وَلا سَفَرٍ. رواهُ النسَائي بإِسنادٍ حَسنٍ.

وعنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ. رواهُ مسلمٌ.