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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفق تأكيد الإعلامى أحمد شوبير..

رئيس اتحاد الكرة يقطع زيارته للمغرب ويعود إلى القاهرة بسبب اجتماع مهم

جمال علام
جمال علام

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن ‏جمال علام رئيس اتحاد الكرة سيعود مساء اليوم للقاهرة.

وأضاف شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: جمال علام  قطع زيارته للمغرب وعاد للقاهره للاجتماع مع وزير الشباب بحضور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء اليوم !!؟؟ .

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادى الزمالك  سيستطيع قيد صفقاته الشتوية خلال الفترة الحالية لكن بشرط وحيد.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "الزمالك سيقوم بقيد صفقاته الجديدة ولكن بشرط دفع المديونية ، خاصة أنه قام بتسجيل أسماء الصفقات.

وتابع:" الزمالك سينهي الأزمة فى حال دفع المبلغ ، لأن اللاعبين على السيستم بشكل طبيعي، واى نادي يستطيع عمل ذلك، الأهم هو التسجيل ودفع المديونيات.

وقال مجدي عبد الغني إن الاتحاد المصري لكرة القدم ستتم معاقبته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتابع: "الزمالك من حقه قيد الصفقات الجديدة واستخراج الكارنيهات، فى حالة واحدة وهى بعد دفع المديونية التى عليه لاتحاد الكرة لأن اللاعبين بالفعل تم تسجيلهم.

وأضاف:" سيتم عقاب اتحاد الكرة فى حال عدم قيد صفقات الزمالك خلال الأزمة الحالية.

الزمالك اتحاد الكرة وزير الشباب احمد شوبير القاهرة

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