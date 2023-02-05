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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تستجيب لشكوى بـ صدى البلد: محول "بلقس" لا يمثل خطورة على الأهالي

المهندس حسن البيلى
المهندس حسن البيلى

قال المهندس حسن البيلى  رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا أنه إيماء  إلى شكوي أهالي بلقس مركز قليوب  والمنشورة علي موقع صدى البلد ويتضرر الشاكي من وضع محول بأرضه، أن المحول بوضعه الحالي لا يمثل اي خطورة علي المواطنين .

وأضاف إن محول الساقية قدرة 500 ك ف أ داخل كشك موجود في هذا المكان منذ اكثر من 20 عام وهو محول عام .
وأوضح البيلى أن  الشاكي  تقدم بطلب لنقل المحول وتم اعداد المقايسة ولم يقم الشاكي بالسداد حيث يرغب ان يتم النقل علي نفقة الدولة والمحول بوضعه الحالي لا يمثل اي خطورة علي المواطنين ، والشركة ليس لديها مانع من  نقل المحول في حالة سداد المقايسة واحضار موافقة الوحدة المحلية علي المكان المقترح والتمكين من التنفيذ.
وكان المواطن  ياسر فوزي  قد تقدم بشكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من وجود محول كهرباء يشكل خطورة علي الاشخاص والاطفال بالقرية محل اقامته.

     

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