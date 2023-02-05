"ثقافة بلادي" .. مسابقة ينظمها جناج الأزهر بمعرض الكتاب

أعلن الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، عن تفاصيل مسابقة"ثقافة بلادي"، من جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر بكل قطاعاته لا يتوقف عن تعريف الناس بدينهم بمنهج وسطي مستنير، كما يقدم أدوارا إضافية منها أدوار وطنية ومجتمعية، بما يحقق الخير للفرد في الدنيا والآخرة وللوطن وللمجتمع، موضحا أن سبب اختيار اسم المسابقة هو التأكيد على الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف، ولتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، مستعرضا شروط المسابقة وأنه يجب أن يتكون فريق العمل من طالبين: مصري، ووافد يتعلم على أرض مصر، كما يشترط فيها أن تكون داخل إحدى المرحلتين: الثانوية، أو الجامعية.

وبين الدكتور عياد محاور تقييم المسابقة وذكر منها: المحور المعرفي: وأنه يهدف إلى تعرف الطالبين على ثقافة بلديهما بما تشمله من أعراف وعادات وتقاليد، والمحور المهاري: وهو يهدف إلى اكتساب الطالبين جملة من المهارات المتنوعة كمهارة اللغة، ومهارات فنون الرسم والتصوير، ومهارات التعامل مع الحاسوب والشبكات العنكبوتية، وغيرها، والمحور الثالث المحور العلمي: ويهدف إلى تسهيل مدارسة بعض العلوم المختلفة فيما بين الطالبين، وكشف الغامض من عباراتها خلال مدة المسابقة، والمحور الرابع هو المحور الثقافي: ويهدف إلى الاطلاع النظري على جملة من الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية سواء في بلدنا مصر، أو في البلاد الأخرى، بالإضافة إلى المحور السياحي والمحور التكنولوجي.

وتحدثت الدكتورة إلهام شاهين عن جوائز المسابقة، موضحة أن جوائزها قيمة، حيث تقدم جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات، لكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي (370) ألف جنيه مصري على النحو الآتي: المستوى الأول: يبدأ من المركز الأول إلى المركز الخامس يحصل كل فريق على خمسة وعشرين ألف(25000) جنيه مصري لكل طالبين(وافد ومصري) معا، والمستوى الثاني يبدأ من المركز السادس إلى المركز العاشر عشرون ألف (20000) جنيه مصري لكل طالبين(وافد ومصري) معا، والمستوى الثالث: يبدأ من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عشر عشرة آلاف (10000)جنيه مصري لكل طالبين(وافد ومصري) معا، والمستوى الرابع: يبدأ من المركز السادس عشر إلى المركز الخامس والعشرين سبعة آلاف (7000)جنيه مصري لكل طالبين(وافد ومصري) معا، والمستوى الخامس: يبدأ من المركز السادس والعشرين إلى المركز الثلاثين خمسة آلاف (5000)جنيه مصري لكل طالبين(وافد ومصري) معا.



وأضافت مساعد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى تقدم جائزة للسادة الفائزين بالمسابقة عبارة عن تنظيم يوم سياحى بكل من القاهرة والفيوم، كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين، مستعرضة آلية التقديم في المسابقة، مبينة أنه يتم ذلك من خلال تسجيل الأسماء على بوابة الأزهر الإلكترونية، وملء بيانات فريق العمل(طالب مصري وآخر وافد).

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.