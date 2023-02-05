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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الروماني: نريد أن ننضم لشركائنا لتعم المنافع

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الروماني، إن العلاقات بين مصر ورومانيا  حاليا في فترتها الواعدة؛ مضيفا أن اقتصاد رومانيا زاد بنسبة ثمانية أضعاف منذ 2020 وبالرغم من التحديات إلا اننا استطعنا ضخ استثمارات حكومية  في الدوله بحوالي 3 مليارات يورو وساعد هذا الاستثمارات على النمو الاقتصادي بشكل جيد.

 

أضاف رئيس الوزراء الروماني خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني؛ أن التمويلات الاوروبية لرومانيا زادت عن 11 مليارا  وساعدت على خلق فرص العمل بالإضافة الى تطوير البنيه التحتية؛ مضيفا أننا مستعدون أن ننضم لشركائنا ونشارك المنافع الاقتصادية بالتعاون مع الدولة المصرية  لتحويل الفرص  من شخص لآخر.

وتابع أن منتدى الأعمال المصري الروماني  يضم العديد من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة وذلك يدل على التعاون المثمر بين الدولتين سواء طاقة أو غاز وبترول  و الطاقة المتجددة والكهرباء ومجال الرقمنة وشبكة الانترنت لتحسين مهارات القطاع العام والخاص ومجالات أخرى في التجارة والصناعة  لتنمية القطاع الاقتصادي ومجالات الدفاع  والزراعة  والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والمجالات المبتكرة.

استثمار الصناعة الكهرباء العلاقات رئيس الوزراء

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