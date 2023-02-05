خالد جلال يشارك في مهرجان علاء الدين بالنادي الأهلي

شارك المخرج الكبير خالد جلال، في “مهرجان علاء الدين” الذي نظمته المجلة، بمشاركة الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة، بفرع النادي بالجزيرة، بالتعاون مع اللجنة الثقافية برئاسة المخرج خالد جلال واللجنة العليا برئاسة المهندس وليد مبروك، والكاتب الصحفى باسم صادق مقرر اللجنة.

وتفقد خالد جلال المهرجان وشاهد الأطفال خلال قيامهم بالرسم في ورش العمل لاكتشاف مواهبهم الفنية والثقافية.

وعلي هامش المهرجان أكد المخرج خالد جلال أنه يحرص دائماً علي تشجيع الاطفال في تنمية مواهبهم الثقافية والفنية من خلال مشاركتهم في ورش العمل.

وفي نهاية المهرجان داعب “ جلال” الأطفال وشاركهم في أعمالهم وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أعمالهم الفنية.

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