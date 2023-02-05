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أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ورومانيا لتعزيز التعاون في أبحاث العلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة "البحث والابتكار والرقمنة" الرومانية؛ لتعزيز التعاون في المجال البحثي للعلوم والتكنولوجيا.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، و تودور بريسكارو، نائب وزير البحث والإبداع والرقمنة بجمهورية رومانيا.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور ولاء شتا إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والمهارات والباحثين، ودعم الأنشطة البحثية المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر ورومانيا.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيشمل المشروعات البحثية المشتركة والندوات والمؤتمرات وورش العمل.        

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