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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي ينظم تدريبا حول " دورة الحياة وتقرير الإفصاح البيئي"

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

عقد معهد التخطيط القومي دورة تدريبة بعنوان" دورة الحياة وتقرير الإفصاح البيئي"، بالتعاون مع "دي كاربون مصر" لعشرين متدرب من العاملين بمختلف الجهات والوزارات ودواوين المحافظات في إطار مشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة "فينبي" لدعم تنفيذ برامج تعزيز قدرات المتدربين في كل من البصمة الكربونية، ودورة الحياة وتقارير الإفصاح البيئي، ومجال إعداد تقارير الاستدامة وفقاً للمبادرة GRI.

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ويتناول البرنامج التدريبي تقييم دورة الحياة وأهميتها، والتقنيات الفنية لتقييم تأثيرها، وإطار عمل ISO .

ويستهدف مشروع الخدمات المستدامة SSA تزويد شركاء المشروع من حاضنات الأعمال ومراكز خدمات الأعمال ببرامج لتعزيز القدرات التمهيدية لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم فهم الاستدامة وأدوات ومنهجيات التقييم، والإبلاغ الخضراء المختارة، لرفع قدرة هذه الكوادر وظيفياً بما يتواكب مع المتغيرات العالمية التي فرضتها قضايا التغير المناخي وآثاره السلبية على البيئة والأنشطة الاقتصادية.

دورات تدريبية 

الجدير بالذكر أن الدورات التدريبة التي يتم تنفيذها بين كل من معهد التخطيط القومي وشركة "دي كاربون مصر" تأتي في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في أكتوبر الماضي  لتقديم حلول بحثية وتدريبية واستشارية وتعليمية وتنمية المجتمع، إلى جانب إدارة وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مجالات التنمية المستدامة والتغير المناخي للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، سواء على مستوى الحكومات أوشركات القطاعي العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

التخطيط القومي الخدمات المستدامة الوكالة الأمريكية للتنمية متدرب المحافظات

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