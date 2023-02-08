ناهد رشدي تفاجئ إيمان عز الدين:لم أكن راضية عن أدوار كثيرة مثلتها

قالت الفنانة ناهد رشدى، إنها غير راضية عن تمثيلها فى أدوار عديدة، مضيفة أنها لم تخجل من أى فن قدمته طوال حياتها، و لكنها لم تكن كاملة الرضا عن أدوار كثيرة مثلتها.

وأضافت ناهد رشدي خلال لقائها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية"سى بى سى"، أنها ترغب أن تشاهد المسلسلات المميزة، و الأفلام، و متابعة دائمة للأعمال الفنية، و الفنانين و الفنانات.

واستكملت ناهد رشدي، أنها لم تكن من المفترض أن تقوم بأداء أدوار معينة كثيرة، و لا ينبغي على الفنان أن يجامل فى التمثيل و يقوم بأداء أدوار لم يكن راضياعنها.