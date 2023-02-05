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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع الشركات الخاصة تنشيط الحركة السياحية لدعم الاقتصاد

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة وأوجه التنسيق المشترك مع الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة بما يحقق التكامل في منظومة النقل الجوي من أجل تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في أسواق النقل الجوي الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني للإرتقاء بمنظومة الطيران المدني وتعزيز دور القطاع الخاص وجودة الخدمات والأنشطة التي تقدمها شركات الطيران .

وأكد وزير الطيران المدنى خلال الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص فى النقل الجوى المصرى مشيراً الى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لشركات الطيران المصرية الخاصة للنهوض بأدائها مؤكداً أن الشركات الخاصة جزء لا يتجزأ من منظومة الطيران المدني المصري.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تعزيز دور القطاع الخاص في منظومة النقل الجوي وتبادل الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تسهم فى تطوير النقل الجوى المصرى ودعم الاقتصاد القومى .. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه نشاط الطيران الخاص ومقترحات رؤساء وممثلي الشركات والتى من شأنها المساهمة في تنمية الحركة الجوية و السياحية الى مصر وفتح أسواق جديدة للنقل الجوى وجذب مزيد من الإستثمارات.

ومن جانبهم قدم رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة المصرية الشكر لوزير الطيران المدنى على هذا اللقاء المثمر.. مثمنين الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تقديم التسهيلات لنشاط الطيران الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات والإرتقاء بقطاع النقل الجوي المصرى على كافة المستويات .

 

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