السفير تامر المليجي: مصر مهتمة بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، مع برنارد جومو رئيس وزراء جمهورية غينيا لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.



وأعرب رئيس الوزراء الغيني عن تقدير وامتنان بلاده الشديد للدور التاريخي الذي قامت ومازالت تقوم به مصر في دعم ومساندة أشقائها في غينيا وفي القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أكثر الدول الداعمة لغينيا في سعيها للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي.



كما حرص رئيس وزراء غينيا على تقديم الشكر والإشادة بالدعم الذي تستمر مصر في تقديمه لبلاده في كافة المجالات سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية والذي تستفيد منها الكوادر الغينية في تنمية مهاراتها في شتى المجالات، فضلاً عن الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو عن طريق المبعوثين الأزهريين في غينيا الذين يوفدهم الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية وأسس تعاليم صحيح الدين الإسلامي الوسطي الحنيف.



ومن جانبه، أكد السفير تامر المليجي على اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية الكبيرة في شتى المجالات وخاصة تلك المرتبطة بالتنمية وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والزراعة.

وشدد رئيس الوزراء على أن المجالات التي أشار إليها السفير المصري تعد حيوية بالنسبة لغينيا وخاصة في هذه المرحلة الفارقة في التاريخ الغيني والتي تعمل الحكومة خلالها على النهوض بكافة مجالات التنمية في الدولة، ووعد بالعمل بنفسه على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغيني لما تتمتع به تلك الشركات المصرية من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الأفريقية.