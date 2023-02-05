أبو الفضل : 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون

كشف أحمد أبو الفضل ، مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، أن موسم الأوكازيون الشتوي سيبدأ يوم الاثنين المقبل ، مشيرا الى أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

وأضاف أبو الفضل ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن انضمام التجار لموسم الأوكازيون اختياريًا، وعلى التاجر المنضم أن يلتزم بالمعايير التي وضعها القانون والوزارة، مثل وضع سعرين على كل قطعة منهما سعر مشطوب عليه للبيع بالشهر السابق، مع الاحتفاظ ببونات البيع بالشهر الماضي للتأكيد على أن نسبة الخصم حقيقية.

عقوبة الخصومات الوهمية

وأوضح مدير إدارة شئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين ، أنه حال قيام أحد التجار خلال موسم الأوكازيون بكتابة نسبة خصم وهمية تصل عقوبته من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه وتتضاعف حال العودة، محذرًا التجار من وضع نسب وهمية للخصم بالأوكازيون.

وتابع :" سياسة التغيير والتبديل موجودة حتى في الاوكازيون وخلال الفترة المسموحة طبقا للقانون وهى 14 يوما ولكن لابد وان تكون السلعة جديدة ولا يوجد بها أي تغيير ولابد من وجود المرتجع فى وجود الفاتورة ومن حق المستهلك استرجاع وتبديل السلعة خلال فترة الاوكازيون وبدون وجود اى عيوب فى السلعة "، مشددا على أن مشاركة المحلات فى الاوكازيون الشتوي اختياري وليس اجبارياً.