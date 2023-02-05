تفاصيل مصرع 3 عمال مصريين في حادث بالكويت والجثامين تصل القاهرة غدا

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل مصرع 3 عمال مصريين في دولة الكويت الشقيقة ،وقال مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في تقرير أرسله إلى الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد أن المكتب العمالي نسق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية هناك لإنهاء كافة إجراءات شحن الجثامين إلى أرض الوطن على طيران الجزيرة غدا الاثنين،وان "المكتب" يتابع كافة مستحقاتهم لدي صاحب العمل ،وشركة التأمين.

أوضح إمام العاصي الملحق الإداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت فى تقريره أن 4 عمال لقوا مصرعهم اليوم الأحد ،بينهم 3 مصريين وواحد هندي ،اثر حادث على "طريق كبد"، حيث جرى نقل الجثث الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية،وأضاف "الملحق العمالي" ان الحادث نتج عن إنفجار الإطار الأمامي للمركبة، وأثناء تغييره اصطدمت بهم السيارة رقم 49533/40 ماركة تيوتا لاند كروزر سوداء مما أدى إلى وفاة كل من : محمد محمود ابراهيم مواليد 1981 ،و محمود فتحي عبدالقادر مواليد 1973 ، ومحمد رمضان محمد مواليد 1979 جميعهم من القاهرة ،يعملون بوظيفة لحام بالشركة الكويتية للحفريات،و تم احتجاز المتسبب فى الحادث لدى مخفر صباح الاحمد وتم تسجيل قضية رقم 2023/12، مرور صباح الاحمد الشمالي .