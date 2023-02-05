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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مشيرة خطاب: الرؤية الحقوقية للرئيس السيسي ترفع سقف التوقعات لدى المواطن المصري

صدى البلد

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع مصر على أعتاب فرصة تاريخية هي الأول من نوعها فى التاريخ المصرى، حيث أنها تضع مصر فى مصاف الدول الديمقراطية. 

جاء ذلك في كلمة السفيرة خطاب أمام منتدي نشر ثقافة حقوق الإنسان بجنوب الصعيد تحت شعار "معا نحو تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمحافظة أسوان والذي عقد في إطار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصرى.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال كلمتها أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد وثيقة رصينة جاءت على عدد من المحاور الهامة التى لم تخل أى منها من الإشارة إلى المجتمع المدنى لما يلعبه من دور هام وفعال فى خدمة التنمية الشاملة.

وقالت أن الرؤية الحقوقية للرئيس السيسي ترفع من سقف التوقعات لدي المواطن المصري.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الدولة لديها ايمانا راسخ بقدرات وامكانيات  الشباب وقدرته على اقتحام الصعاب والتعامل السريع مع التطور التكنولوجى السريع .
 
وجاء فى كلمة محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ما تم من إنجازات فى مسارات تنفيذ الإستراتيجية هى خوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا فى العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان  داخل الدولة المصرية .

كما أشارت وفاء بنيامين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مصطلح حقوق الإنسان ليس بالمفهوم الجديد حيث إن الإنسانية سعت طويلا إلى تأكيد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وذلك من خلال إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذى يؤكد أن البشر يولدون أحرار وبجانب ذلك صدر العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

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