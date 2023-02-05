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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورة العارف بالله تثير الجدل في معرض الكتاب

صدى البلد

قال الدكتور شوكت المصري الناقد الأدبي؛ إن صورة العارف بالله المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الآن، خلال تواجده داخل معرض الكتاب غير صحيحة وهي منذ عام 2019 وتواجدها الآن محاوله للتاثير على نجاح المعرض بشكل سلبي.

أضاف الدكتور شوكت المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ أن استضافة الأشخاص في المعرض هذا العام تتم من خلال عقد لجان وليست بشكل فردي كما كان في السابق.

وتابع أن اللقاء حقيقي حدث في عام 2019 وكان بسبب عقد ندوة نقاشية للمتصوفين سواء في الدين الإسلامي بحضور العارف بالله أو الدين المسيحي بحضور الأنبا موسى وحضور وأحد شيوخ الطريقة الجعفريه وكان ذلك بغرض النقد وهذه الحملة تم تناقلها من خلال قنوات الإخوان لتشويه صورة معرض الكتاب .
 

مواقع التواصل الاجتماعي قنوات الاخوان حضرة المواطن معرض الكتاب قناة الحدث

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