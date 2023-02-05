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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جاد: محافظات الصعيد والريف محتفظة بعادات المولد النبوي والأكلات الشعبية.. فيديو

الدكتور مصطفي جاد
الدكتور مصطفي جاد

قال الدكتور مصطفي جاد ، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إن الأهالي  في محافظات الصعيد والريف محتفظين بعادات المولد النبوى والأكلات الشعبية، ومنها الأقصر بها احتفال سيدى أبو الحجاج والمنيا احتفال العذراء ومولد البدوى .

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وأضاف جاد خلال  لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الاحد ، أنة على الأسر المصرية عودة طبق الأكل الدوار على الجيران لعودة التواصل ما بين الجيران.

وأوضح عميد المعهد العالي للفنون الشعبية  ، أن السوشيال ميديا جعل التواصل الاجتماعي إلكتروني أكثر، وجعلنا نبعد عن التجمعات الأسرية"، مشيرا الى أن ظهور الهاتف جعلنا ننعزل عن التجمعات الأسرية والأقارب ، موضحا أنه لا يوجد اندثار للعادات والتقاليد الأسرية حتى بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها استقبال الأقارب في الأفراح بالصعيد والريف، ولكن فى العاصمة بدأت هذه التقاليد تختفى قليلاً. 

وأشار الدكتور مصطفي جاد ، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى أن هناك ثراء ثقافيا من العادات والتقاليد على مستوى الجمهورية وكل محافظة بها عادات وتقاليد مختلفة عن المحافظة الأخرى والجميع يحتفظ بهذه العادات لأنها جزء من تقاليدهم الأسرية .

الفنون الشعبية اجتماع مواقع التواصل الاجتماعي محافظات الصعيد الاكلات الشعبية العادات والتقاليد معهد العالي للفنون الشعبية الدكتور مصطفى جاد

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