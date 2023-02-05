الصحفيين تنعى الكاتب الصحفي عبدالنبي عبدالباري

تنعى نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، الكاتب الصحفي عبدالنبي عبدالباري مدير تحرير الوفد الأسبق، والذي وافته المنية عن عمرًا ناهز 82 عامًا.

كان الراحل ضمن الخمسة الكبار الذين أسسوا جريدة الوفد عام 1984 وهم الأساتذة مصطفي شردي وجمال بدوي وعباس الطرابيلي وسعيد عبد الخالق رحمهم الله، وضع الراحل أول ماكيت للجريدة وشغل منصب مدير التحرير الفني ثم رئيس تحرير تنفيذي.

وينتمي الفقيد لمدرسة أخبار اليوم وتتلمذ علي يدي التوأم مصطفي وعلي أمين وتدرج في المناصب حتي وصل لدرجة مدير تحرير الأخبار، والتي انتقل منها إلى تجربة الوفد ثم ظل يكتب بهما مقاله الساخر "على الماشي" بعد بلوغه سن التقاعد.

سائلين المولى عزوجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

